法國香榭柔滴 Sebbin 原廠偕同在台總代理「礴展生醫有限公司」，將於11月24日在耐斯診所信義旗艦館成立亞洲第一座臨床教育訓練中心。未來除了將定期舉辦國際醫學交流，針對隆乳臨床做學術探討，也會與國內外專家進行柔滴隆乳示範手術，除協助台灣醫美產業不斷提升隆乳手術的技術與安全性外，也讓身為亞洲醫療重鎭的台灣，在整形醫美領域再跨出與國際接軌的重要一步。

根據國際美容整形外科學會（ISAPS）的最新數據，在全球整形手術排行榜中，隆乳手術在近5年都拿下冠軍，成長全球最多人做的手術療程。而台灣每年也約有2萬人進行隆乳手術且正逐年成長中。隆乳的市場其實很大，罩杯小的人大多在20-35歲進行隆乳手術，罩杯大的人較高機率在懷孕後胸部萎縮、老化下垂時進行隆乳手術，甚至有些跨性別族群，同樣有隆乳手術的需求。

法國香榭柔滴 Sebbin 原廠偕同在台總代理「礴展生醫有限公司」，在耐斯診所信義旗艦館成立亞洲第一座臨床教育訓練中心。(戴志揚翻攝)

最早期的隆乳材質是矽膠袋，在1962年發展初期，1963年鹽水袋問世，持續使用到1990年，才被觸感較好、義乳破裂率低的矽膠義乳取代，絨毛面雖然一度因致癌及自體免疫系統疾病的疑慮而下架，時至今日，矽膠義乳已獨佔99%的市場，矽膠外殼更不斷推陳出新，由傳統光滑面、絨毛面到發展至今奈米絨毛面，除將莢膜攣縮率降至1%以下，更創造超擬真的柔軟術後觸感。義乳發展史經過60年，現在要拿到義乳許可證，都需要至少10年的臨床實証，也讓隆乳手術成為當今被追究最完善、監督最徹底的整形手術之一。

法國香榭柔滴擁有至少35年的臨床經驗，堅持只使用美國FDA認證廠商提供的醫療級矽膠材料，經過15步驟的嚴格把關，100%的品質控管，確保每顆香榭柔滴都能保有極柔軟的觸感，加上10年原廠安心保固，讓香榭柔滴成為消費者首選的頂級乳房植入物。

法國香榭柔滴原廠於亞洲醫療重鎭的台灣，選擇位於台北市信義區市中心的耐斯診所成立臨床教育訓練中心。耐斯診所於醫美整形外科深耕逾十載，醫療團隊完整，具多位醫學中心出身的整形外科專科醫師駐診，未來將與礴展生醫定期於臨床教育訓練中心共同舉辦國際醫學交流、針對隆乳做臨床學術研討，也會進行柔滴隆乳示範手術，期不斷提升隆乳手術的品質，最終，也能讓消費者得到更多保障且與歐美最新的醫療觀念及醫療技術接軌。