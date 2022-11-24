「我們是一群臺北市的醫療人員」，「蔣萬安醫療對策委員會（蔣萬安醫委會）」今（24）日發聲明指出，曾經繁華的臺北街景，如今商圈沒落、人潮不再、市民不斷移出，更苦情的是，在疫情期間，民眾已經夠可憐、夠悲催了，竟還要被防疫指揮官「糟蹋貶低」、「落井下石」，不僅疫苗、口罩、抗病毒藥物的取得「龜速慢」，連快篩、普篩也不做，讓黑數滿街走，可怕的是，市民被迫聆聽中央的大內宣，自吹自擂地說官員有多棒、有多好，一旦有市民提出質疑，官員一定提告，網軍一定狂洗，完全沒有言論自由可言；此外，臺北市民還要「自主應變」做好「心理建設」，時不時尚得提防陳時中「將防疫破口甩鍋臺北市民」，這樣的生活，是我們嚮往的嗎？

蔣萬安醫委會表示，這幾年臺北市已在各項指標性的城市評比中，長年墊底，說好的「繁榮進步」呢？說好的「增產報國」呢？年輕世代不再把未來寄託在臺北這片土地上，過去滿是孩童嬉鬧笑聲的巷弄，如今空空蕩蕩，失去青春活力，市民何時才能再看到那片洋溢「希望幸福」的臺北天空呢？

蔣萬安醫委會認為，蔣萬安的好，是他能為基層勞工、市民、弱勢著想，為他們發聲，為他們謀福利；蔣萬安的好，是他擁有陽光與正義，面對政黨、網軍的抹黑、威脅、恫嚇，從不退卻，堅持以道德、善良，守護每一個人；蔣萬安的好，是他年輕有衝勁、願為城市的發展，義無反顧、勇往直前；蔣萬安的好，是他拿得出具體政策與承諾，讓市民看得清楚明白，未來走向何方；蔣萬安的好，是他海納百川，願意傾聽各界聲音，並擇優納入政策；蔣萬安的好，是他肯努力、肯奮鬥，對於市政問題了然於胸、對於城市治理胸有成竹；蔣萬安的好，是他疼愛並呵護每個市民，不會將問題卸責民眾，有肩膀、有擔當！

蔣萬安醫委會直言，我們要迎接怎麼樣的四年？要選出什麼樣人格特質的市長？讓誰來帶領臺北？我們要邁向什麼樣的未來？蔣萬安相信最終光明可以戰勝黑暗、善良可以戰勝側翼、正直可以戰勝謊言、民主可以戰勝黑箱！

蔣萬安醫委會強調，這場選舉不是蔣萬安一個人的選舉，這是一場價值對抗的選舉，只有選民發揮集體的意志，一起堅持到最後一刻，每個人都有責任，每一張選票都代表一個信念，相信最後選民一定可以用選票打敗不適格的候選人，臺北才能重現光榮！

蔣萬安醫委會呼籲，蔣萬安需要市民相挺，一如臺北市需要萬安注入活水，再現風華！「我們是一群臺北市的醫療人員，我們挺蔣萬安，選擇最優質的品牌！」