金控旗下投顧研究機構指出，聚陽（1477）的美系客戶庫存調整順利，預期明年下半年出貨量開始回到年增，日系客戶合作持續深化，短線為出貨量帶來支撐，長線創造聚陽成長動能，投資評等升為「買進」，推測合理股價估值由180元調高到275元。

聚陽第三季因毛利率受惠單位售價較高的短單增加，以及匯率挹注，每股稅後純益（EPS）4.59元，優於預期。

聚陽主要客戶GAP、TARGET第三季皆釋出庫存調整清理順利訊息，法人認為，主要客戶先前陸續下修預期，反應美國終端消費衰退，研判明年出貨量下修風險有限。此外，目前產業終端消費不確定高，客戶下交期一至二個月的短單比例增加，聚陽快時尚生產能力有利接單，且短單的單位售價、毛利率較佳，可挹注獲利。

法人指出，聚陽繼7月印尼新廠80條產線日系客戶，11月再度簽約另外80條產線，顯示與日系客戶合作深化，未來貢獻可期，亦有望帶動聚陽評價。