「太行」太行！殲-15戰機生産綫首次揭開神秘面紗

殲-15首度在航母上起降10年後，1架「飛鯊」似乎了安裝了中國自製的渦扇-10發動機

據《動力》（The Drive）網23日報導，由於殲-15是仍安裝俄製AL-31F發動機的最後一款陸版「側衛」（Flanker）系列衍生戰機，因此如今換上自製心，是項重大發展。整體來說，對中方航空發動機也是如此。

分析指出，這舉動顯示，在充滿挑戰的海上環境裡，中國對渦扇-10充滿信心。隨著中國不斷精益求精，擴大多元化的「中國側衛」家族，顯示它進一步擺脫俄羅斯這個發動機供應者。央視軍迷天下頻道播出的影片顯示，殲-15廣泛更新升級的狀況。而從1架現役「飛鯊」在機庫內的背影畫面可以看出，它顯然安裝了瀋陽發動機設計研究所設計的「太行」渦扇-10發動機。

至今唯一確認安裝陸製發動機的第一代殲-15是編號為554的原型機，據說它是用來測試艦載戰機的發動機渦扇-10H，。同一架噴氣式飛機後來用原來的 AL-31F 重新設計了引擎。

分析認為，影片中所見的殲-15不太可能是新建的，因為大幅升級的殲-15B已進入生產階段。然而，由於戰機的序號模糊，也不能完全排除這可能性。

大約從2009年末起，渦扇-10就成為殲-11B的標配。同樣的，再升級的殲-11D上用的也是這款發動機，接著雙座殲-16D電戰機也採用了渦扇-10。

China’s J-15 Naval Fighter Is Now Powered By Locally Made Engines https://t.co/iEOzKSPj2s — The War Zone (@thewarzonewire) November 23, 2022

This could be another major surprise 😮



The PLAN Naval Aviation converted at least one J-15 to WS-10B engines replacing the standard Russian AL-31F, so after only a few prototypes tested it in the early phase, this is eventually a hint that the WS-10 is ready for the J-15 too. pic.twitter.com/sTwdVnQU2k — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 23, 2022

此外，如今殲-10C和殲-20A採用的也是渦扇-10系列發動機。中方正持續火速發展渦扇-10，最近珠海航展中有款隱形發動機亮相，類似F-22上所用的發動機。而殲-15上遲遲未出現陸製發動機，始終是個謎。