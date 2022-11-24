新北市警局選前之夜將動員800名警力。（新北市警察局提供）

新北市警局選前之夜將動員800名警力。（新北市警察局提供）

新北市長選舉明（25）日藍綠陣營分別在板橋第一運動場廣場及新府路舉辦選前之夜大型集會活動，相距不到300公尺，新北市警察局預估兩場活動加上新北歡樂耶誕城，整體人數將達3至4萬人，為保障民眾集會自由與安全及活動順利進行，新北市警察局長黃宗仁下令啟動「祥和平安專案」，動員800名警力現場維安即交通疏導，嚴守「行政中立、防制衝突、嚴懲不法」原則，確保活動順利平安落幕。

市警局考量兩場選舉之夜比鄰舉行，為嚴防衝突，特別調動警察局經驗豐富的內勤資深官警200人，站上街頭擔服勤務，同時向中央申請機動保安警力6個分隊240人，加上當地海山、板橋分局維安及周邊交通疏導警力，總計800人。

市警局表示，為有效預防衝突，警方規畫在兩活動現場的連通道區運路與新站路沿線，布置約160名機動保安警力，並備妥鐵馬護欄與紅絨繩，視現場情況及時架設以區隔雙方人潮，對於惡意、蓄意滋事或妨害社會大眾安全的不法份子，警方都將以最嚴謹、最強勢的態度面對，保護所有參與活動人員的安全。

另考量隔天投開票日，外勤同仁將於上午5時投入新北市2663處投開票所執行安全維護勤務，為強化夜間治安維護量能，警局也規畫由保安警察大隊、交通警察大隊、少年隊、婦幼隊等第二層巡邏網分區支援，加強夜間巡邏；刑事警察大隊則編組支援各外勤分局，協助刑案偵辦及移送工作，讓新北治安不空窗，全體新北警同仁上下一心，維護選舉治安工作，確保平和無事故。

黃宗仁表示，新北市兩陣營的選前之夜是全台最靠近，相隔不到300公尺，為避免群眾暴力紛爭的發生，特別規畫「祥和平安專案」，整體勤務執行要點就是堅守「行政中立、防制衝突、嚴懲不法」，力求勤務絕對萬全，讓活動祥和落幕。