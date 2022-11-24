台中林姓及洪姓男子2019年間合開挖礦場，挖掘虛擬貨幣比特幣，因不願支付挖礦伴隨的高額電費，遂剪斷電表，8個月內竊走215萬度電，遭到台電追究刑事責任並且追償1.6倍賠償金。刑事部分，2人遭判9月至11月不等徒刑，民事部分，2人則須連帶賠償1405萬餘元。

判決書指出，林男與洪男於2019年4月間在台中一處住宅合開比特幣礦場，豈料，2人為了減少挖礦的電費支出，遂於同年7月間持老虎鉗與螺絲起子等器具弄壞電表，使得電表計量器失準，短短8個月內竊走215萬8544度的電能，挖得10.43枚筆特幣，賣出後賺得290萬餘元。

直到台電察覺該處住宅用電量異常，報警處理後會同檢警於2020年3月間前往搜索，扣得挖礦機與電腦等贓物，台電除了提起刑事訴訟外，同時向2人追償竊取電能的1.6倍電價，共計1405萬餘元賠償金。

刑事部分，案經上訴，林男及洪男各遭判有期徒刑11月、9月，沒收犯罪所得。民事部分，台中高分院參酌刑事判決，認定2人的確竊電，台電有權請求侵權損害賠償，考量2人尚未與台電達成調解並清償電費，故全數判賠，判2人須連帶賠償1405萬餘元。可上訴。

實際上根據台電110年度公布的資料指出，全台每戶平均每月用電量約為352度，若以此案例竊得之215萬8544度電進行計算，約可供1戶使用約511年，數字相當可觀。