近年來外送業務日益蓬勃，但外送員待遇、工時、職安等法規保障，卻跟不上腳步！市議員陳清龍接到外送員陳情後，在台中市議會提案、質詢，並召開公聽會後，制訂《台中市外送平台業者管理自治條例》，於今年9月公佈實施；數十熊貓外送員24日特到服務處力挺陳清龍。
台中市議員陳清龍豐原服務處門口，今天下午聚集數十位熊貓（foodpanda）外送員，他們清一色電動機車、粉紅色熊貓安全帽及外送箱，引起許多路人好奇詢問，他們強調是主動來力挺陳清龍競選連任，幫忙車隊掃街宣傳造勢。
台中市外送平台服務產業公會理事長陳建明說，陳清龍長期關心外送員權益，提案、質詢催生台中市外送平台業者管理自治條例，大家知道他參選市議員爭取連任，就一起來幫忙掃街、宣傳。
熊貓外送員表示，陳清龍議員不止重視外送員權益，還是提倡綠能環保議員，知道他參加競選市議員爭取連任，特別找來20名使用電動機車的環保外送員，幫忙掃街、宣傳力挺；「外送員不論風雨都提供服務，但因法規不足，是高風險低保障行業，謝謝有陳清龍幫忙，讓我們工作更有保障。」
陳清龍強調，台中市目前約有2萬7500名工作者從事外送平台作業，自制條例含蓋職業安全、交通安全及食品安全等，還規定外送平台業者，應為外送員投保一定額度保險並負擔相關費用後，才能由外送員提供外送服務；外送員資料及消費者電磁紀錄也需保存等，讓外送員權益更有保障。
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