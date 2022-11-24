新加坡食物外送員與開網約車等，一些從事零工經濟產業民眾，可望在不久的將來有更多工作上的保障，例如可享有保險以及退休金等。至於擁有這些工作人員的各大平台業者，也不用將其視為自己正職員工的一分子。

新加坡政府24日做了一項重大決定，對零工平台業者像是Grab、GoTo、德國Delivery Hero旗下的Foodpanda以及Deliveroo來說，未來財報表現有機會更加亮眼。這項新規定需要修法，最早可望2024下半年開始實施。

雖然此新法規定要提供零工從業者更多福利，例如不幸因公受傷等，但由於不是正式員工，這些國際平台業者的所要負擔的成本卻是相對有限。包括GoTo以及Grab的股價，在聽到這項利多消息後一度都上揚。

對同樣也是提供類似服務平台的Uber而言，卻是兩樣情。上個月，美國政府公布了一項可能會改變零工作業者現況的提案後，因不利Uber以及同業Lyft營運，股價當時卻重挫。

九月時，歐盟對零工經濟也制定了相關新法，無論是送外賣或駕駛網約車的當地民眾，都可視為自己就是提供平台業者的一名員工，不用理會在相互簽訂的合約中，是用什麼法律名稱來稱呼職稱。