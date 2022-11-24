日間的鳳凰橋。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市鳳凰橋位於鳳山溪中游段，完成至今已有15年，橋面木棧板已老舊，高市府水利局今年籌措256萬元新台幣，重新整修和配置夜間燈光照明，賦予鳳凰橋新風貌，整建工程已於日前完工並開放民眾通行。

高雄市水利局24日表示，鳳凰橋是銜接鳳山溪兩岸水防道路間的人行景觀橋，但經長年風吹日曬，原有的橋面木棧板步道多已斑駁，燈箱內日光燈管也多數損壞不亮。為了提供市民更好的散步環境，將原有木棧板步道改以混凝土材質取代，大幅提升整體的耐用性，並加強橋梁通行的安全性。

鳳凰橋面這次的整建工程雖然工程規模不大，但考慮避免影響通洪斷面，必須全程懸空在橋梁上施工，困難度頗高。配合社區步道的動線，針對夜間照明部分，特別於橋面版兩側設置黃色LED線燈，讓民眾在通行時有全新的感受。

而橋梁外側燈箱內則裝設五種變化的燈具，讓原本單調的鳳凰橋，搖身一變成為五彩繽紛的橋梁，令此橋梁成為當地新亮點。