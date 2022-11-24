南投縣衛生局長陳南松，24日到南開科技大學宣導認識愛滋病。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

世界衛生組織WHO將每年12月1日訂為世界愛滋日，南投縣衛生局24日聯合縣內兩所大學，於南開科技大學舉行音樂交流快閃，衛生局長陳南松與南開科大校長林正敏呼籲，正確認識愛滋病，避免共用針頭及危險性行為，並定期3至6個月進行篩檢。

2022年世界愛滋病日主題為「Equalize（平等）」，旨在避免因誤解愛滋病造成的歧視，並推動愛滋病患勇敢接受治療，達成消除愛滋的目標；音樂快閃活動中，陳南松也與學生高喊「愛自己、愛篩檢、多包容、多支持」，支持消弭歧視及正確防範愛滋病。

陳南松表示，希望透過宣導針具不共用、安全性行為、正確用藥及定期篩檢等4大重點，在2030年達到愛滋「三零」，零新增、零死亡及零歧視的願景；並且達成「95-95-95」3個目標，分別是95％感染者知道自己被感染、已被感染的95％患者願意用藥及接受治療；以及接受治療中的95％患者體內病毒量獲得控制後，連續6個月測不到病毒，就不會再傳染；縣內目前已達到「92-92-95」，距離2030年的目標，只差最後一哩路。

林正敏表示，感謝衛生局到校園宣導愛滋病防治，正確認識愛滋病與預防愛滋病4大重點，為學生建立正確觀念。暨南大學吉他社公關曾保初說，獲邀參加音樂快閃活動非常有意義，透過簡單易懂的宣導，也讓更多人了解愛滋病。

音樂快閃活動，先由暨南大學吉他社及熱音社學生演唱《如果可以》、《刻在我心底的名字》；接著由南開科大原青社學生，表演原住民傳統舞蹈。