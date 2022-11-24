經濟部國際貿易局為深化臺澳民間經濟合作，並推動女性創業及參與國際貿易，委託財團法人商業發展研究院於11月23日舉辦「Women in Trade - 臺澳女性企業領袖對話」，邀請臺澳從事花卉、葡萄酒及綠能等產業之傑出女性企業家以沙龍對話方式，探討女性擔任領導者之特質與優勢，並強調創造職場性別平等意識將有助於提升企業治理及生產力。

貿易局局長江文若於開幕致詞表示，我國推動女性賦權及兩性平權成效斐然，女性在各領域多有傑出表現，例如蔡總統為第一位女性總統，國會議員具女性比例高，而貿易局職員亦以女性占多數；此外，我國在風電能源新興領域，女性比例高於全球及亞太平均值，而在屬於傳統產業的蘭花及葡萄酒領域，臺、澳女性企業家經營有成，並在國際貿易中展現實力，期盼藉本次活動建立臺澳女性企業家溝通及合作平台，促進雙方交流合作。

澳洲駐台代表露珍怡(Jenny Bloomfield)則特別以預錄致詞影片，提到近年澳洲在女性賦權與推動性別平等有顯著進步，大型企業董事會女性席次增加，女性勞動參與率創歷史新高，性別間薪資差距也持續縮小，並指出推動性別平等可創造各領域多元性及促進經貿發展與人民福祉。

席間邀請臺、澳優秀女性企業家分享如何在傳統產業突破性別框架與限制，並探討過去被視以男性為主之能源產業中，女性所面對的機會與挑戰，會中亦特別邀請重視性別平等的企業，以企業家的角度分享打破性別框架，可帶來的企業新願景及成長。這次活動圓滿就臺澳女性企業家創業精神、成功要素等交換意見，探討後疫情新常態下，發揮女力所能為國際經貿創造之優勢及潛在商機。