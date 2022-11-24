環保署24日進行海峽離岸風電環差案初審，由於過去海峽風場先以第二階段、遴選風場的政策環評通過，9月初獲得經濟部遴選風場遞補簽約，現在現在需調整風場建設內容，因此提出環差申請，經過三次專案小組審查後，補足相關資訊並承諾打樁噪音不超過160分貝，最後經閉門會議討論後，通過環評初審，後續送環評大會審查。

行政院環境保護署24日召開「海峽離岸風力發電計畫（28號風場）環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告」專案小組第3次初審會議。開發單位表示，風場位於彰化縣外海，離岸距離約14公里，風場面積原為98.3平方公里，配合航道及安全隔離帶退縮後，風場面積為73.8平方公里，總裝置容量最大不超過600MW。

由於科技進步，原先使用裝置容量較小的風機，本次變更從8至12MW提升至最大15MW，風機最大支數也從75支降為64支，風機最小間距至少大於800公尺，優於風機間距大於700公尺審議規範，同時也取消設置海上海上變電站，都由陸上變電站進行升壓作業。