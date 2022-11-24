經濟部24日辦理「2050淨零轉型關鍵戰略-『商業節能戰略』社會溝通會議」。會議採實體與線上併行方式，邀請政府、民間團體、協會代表等總參與人數超過70人，該場會議為經濟部繼節能戰略（整體戰略）與工業節能會議後，第三場次的社會溝通會議，透過持續與公眾溝通，凝聚共識，以達成我國2050淨零轉型目標。

商業司司長蘇文玲致詞時特別提到，商業部門將近87％的碳排放來自於電力使用，即大多集中於營業行為或設備使用，因此如何達到節電就是減碳關鍵，而商業節能戰略是以國發會發布之2050年商業部門淨零轉型路徑為基礎，將「設備或操作行為改善」、「商業模式低碳轉型」、「綠建築」三大面向納入整體節能戰略計畫之策略中。以「設備或操作行為改善」面向來看，企業可汰換為節能設備，或服務業場域節能作為、逐步調整營業場所設備容許耗用能源，以落實減碳目標；而「商業模式低碳轉型」面向，企業可導入淨零碳排技術，例如：餐具或包材回收、生廚餘循環應用等，或結合ESCO能源技術服務能量，推動智慧化用電管理，以達減廢減碳的效果；在「綠建築」面向，透過新建建築相關技術規範、鼓勵商業類建築申請綠建築標章，降低熱島效應並可減少能源的使用，進而減少碳排放。

本次商業節能戰略社會溝通會議在主持人呂家華引領下，各領域先進包括民間團體、業界公協會、法人與學界等跨領域成員，紛紛針對商業節能戰略提出諸多建議，包括應建構更積極明確的目標、落實教育宣導培養減碳意識、推動企業員工培訓、建立更多的示範案例供企業學習、強化公私協力運轉、借助地方政府經驗與能量、資訊透明公開、發展多元低碳商業經營模式等，為戰略注入更多活力及凝聚推動方向共識。

蘇文玲強調，氣候變遷、淨零碳排等工作，須公私協力運作，2050年國家淨零排放目標，是民間與政府共同努力的目標，且目前因消費趨勢的改變，越來越多消費者會選擇綠色消費，將促使企業提供綠色商品或服務，進而帶動產業綠色轉型、降低碳排放。今天各界有很多具體建議，經濟部將從今天的討論內容進一步擴展，並請商業部門各中央目的事業主管機關共同協力，未來也將持續與社會大眾溝通，為邁向2050臺灣淨零轉型共同努力。