美國Home Depot供應商台灣福興，家用、商用型門鎖、以及電子鎖在北美市場的市占率達7成，為了擴大產能，決定砸下近21億元，在經濟部加工處轄下的屏東科技園區設廠。

經濟部加工出口區管理處24日表示，投資審查小組已經核准通過2家企業進駐科技產業園區，其一是，全球門控安全科技的領導品牌台灣福興公司，投資20.97億元，在屏東科技產業園區設立分公司營運，另一家企業為熊有良心室內設計公司，投資金額3,200萬元，進駐高雄軟體園區，2個位於高屏地區的投資案，可望創造逾300個工作機會。

加工處表示，台灣福興為全球最具規模的門用五金產品專業製造廠，從事家用、商用型門鎖及電子鎖的製造及銷售，提供國內、外消費者優良門禁方案；自46年成立迄今已逾一甲子，為全球門控安全科技的領導者，曾獲得產業科技發展獎、國家磐石獎、台灣精品標誌、高雄市十大幸福企業、運動企業、企業文化獎等肯定。

該公司憑藉著專業的製造技術，靈活的應變能力，以及深厚的跨國企業策略聯盟經驗，較競爭者更具有產品優勢及品牌知名度。公司產品以外銷為主，北美地區占比近7成為主要市場，於台灣、中國大陸及美國等地，共有9大營運據點，此次擴大生產規模，提供客戶更優質服務。

加工處指出，熊有良心室內設計公司則研發室內設計電子商務平臺，由消費者角度出發，將傳統室內設計數位化，期望帶給客戶針對住宅及商業空間不同的體驗及感受。

加工處說，該平臺可彈性因應設計師、作品種類、品牌特色等需求，自動媒合消費者，消費者藉由平臺篩選機制，例如作品風格、區域、人氣設計師、價位等，精簡濃縮諮詢到完工的時程，比價資訊更透明，可加速媒合消費者及設計師。未來進駐高軟園區，將結合園區內科技軟體廠商，共同建置完整的銷售平臺及軟體資訊系統，與業界合作創新發展。