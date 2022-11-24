加拿大國防工業的命運多年來一直在波動，在過去的歷史中，加拿大軍工業曾有能力設計和製造先進的戰機及其發動機。時至今日不可避免的是，這個行業規模要比以前小得多，即使如此，加拿大的工業還是設法擁有一些世界級的能力。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）23日專題報導，加拿大在1940年至1945年期間，製造過了坦克和自走砲，超過80萬輛軍用卡車和其他輔助車輛，二戰結束之後的一段時期中，加國也製造過防空系統、運輸機、直升機、輕型裝甲以及海軍艦艇。

在20世紀70年代，加拿大當局意識到它必須在關鍵的戰略領域保留一些卓越的技術中心，主要是小武器、彈藥和相關系統。為了實現這一目標，該國建立了彈藥供應計劃（MSP），並最終將5家公司納入該計劃。這些公司是：

通用動力軍械與戰術系統：加拿大、麥哲倫航太（Magellan Aerospace）、IMT Defense、柯特加拿大和HFI煙火公司。（張威翔製圖）

MSP將加拿大的小型武器產業能量維繫到了今日，這為加拿大武裝部隊（CAF）施行一項被稱為「突擊步槍計畫」（Assault Rifle Project）創造了條件。根據官方描述，這計畫的目的是取代現有的C7/C8突擊步槍，

這項計畫可能包括一種新的或相同口徑的武器，改進設計和材料，提高性能，晝夜光學，通過供電軌道向設備共享電源的能力，以及與士兵資訊科技和傳感設備整合的能力。突擊步槍計劃目前仍在制定階段，預計將在2025/2026年開始實施，初始交付時間為2026/2027年。

在20世紀80年代，加拿大軍用Dimaco（柯特加拿大的前身）生產的5.56×45釐米口徑的C7突擊步槍和C8卡賓槍取代了他們的C1/C1A1（授權生產的FN FAL）7.62×51釐米戰鬥步槍。他們決定為這些新的步槍需要一個光學瞄具，而且他們希望是一個加拿大的光學瞄具。為此，加拿大政府找上加拿大萊卡（Ernst Leitz Canada, ELCAN）公司合作，並幫助其提供資金，為其新的C7/C8武器設計、開發和生產一種光學儀器。最終的結果是SPECTER OS，一個3.4倍的光學瞄具，被加拿大陸軍編號為C79。

加拿大如何擁有武器光學工業的故事始於1952年，當時德國公司恩斯特-萊茨（Ernst Leitz）在加拿大安大略省米德蘭市建立了一個設施，為北美市場製造和維修萊卡相機。多年來，該公司將擴展到醫療、電影和太空應用的光學器件，以及滿足整個航太和國防工業的各種光學要求。該公司在1997年成為雷神公司的一部分。

Starting the week out... Heavy! 💪

_

Repost from the one & only @garand_thumb

_@danieldefense MK18

@lmtdefense M203 40mm@bemeyers MAWL DA@armament_tech Elcan Specter pic.twitter.com/moDZekd4iW — Daniel Defense (@DanielDefense) January 10, 2022

如前所述，ELCAN公司在20世紀80年代末從C79/SPECTER OS光學系統開始，從那時起，他們已經製造了大約47萬5000個瞄具，他們的客戶遍布40個不同的國家。現在，該公司正在進入一個新的時代，2021年11月，與德國李奧納多公司（LEONARDO Germany GmbH）合作，ELCAN贏得了德國軍用主戰力瞄具（HKV）合約，涵蓋了107,929具SPECTER DR 1-4倍光學器件的供應。德國可以選擇將該合約的規模增加50%。

輕兵器高性能光學瞄具的重要性現在已經普遍得到了承認，考慮到這一點，人們會認為加拿大政府能將ELCAN作為一種關鍵的國家能力納入MSP計畫中。

人們還希望加拿大軍方能夠認識到，光學系統遠不止是武器製造商可以作為未來步槍的附加裝置提供的配件而已，而是將其作為一個任務關鍵系統來對待。

至於未來，ELCAN公司已經開發了SPECTER數位火控瞄具（DFCS），以滿足整合光學、火控系統的要求。他們還希望參與一些重要的歐洲項目的競爭，如法國陸軍FN MAG機槍的光學系統，法國特種部隊FN EVOLYS輕機槍的光學系統，以及英國陸軍L85突擊步槍的替換光學系統。