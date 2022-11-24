林美照與女兒女婿及家人在「淨」工作室前開心合影。（圖／萬鴻提供）

林美照最近大張旗鼓準備搬家，雖然不捨居住了20多年遠離塵囂又可近距離觀看台灣藍鵲的彩蝶別墅，但為了「此生摯愛」，她還是選擇搬到林口居住，林美照說：「我越來越離不開妞了，沒辦法，我這後半生都是為她而活。」

親戚好友們都眾所皆知，林美照的唯一罩門就是她才貌雙全、乖巧聰慧的寶貝女兒陳相妤，提起女兒林美照難掩一臉的驕傲神情，她說：「女兒妞是我這一生最得意的作品，也是唯一讓我牽腸掛肚放心不下的人。」

從事建築行業的女兒陳相妤不僅人長得漂亮，與同樣擁有高顏質的女婿楊岱融，兩人一畢業就創立「淨設計工作室」，設計概念巧思更是屢屢獲得國際建築設計獎項，也吸引許多豪宅屋主的青睞，開業至今經手的豪宅設計不計其數堪稱豪宅推手。最令林美照開心的是，女兒新近喬遷的工作室、剛買的住家都離自己的新居不遠，「一想到年後搬去林口，能夠常常看見自己想見的人，真的是太幸福啦！」

對於女兒工作室歷經疫情嚴峻的考驗，不僅沒有縮編反而擴展營業，「淨」工作室的招牌愈掛越大、越響亮，林美照翹起大拇指說：「不是我老王賣瓜，妞跟楊岱（丈母娘對女婿愛的暱稱）這兩個年輕人真的很值得誇讚，他們的行事作風就跟他們的工作室一樣純淨，他們的設計風格也因為乾淨而廣受好評。」

提起到林口置產買房一事，林美照表示，自從決定搬去跟女兒做鄰居，前後看了不下20間房子，沒有一間滿意的，直到女兒傳來用手機拍的短影片，她二話不說當場就約了仲介直接簽約，買房速度之快狠準，把仲介嚇壞了，林美照說：「知母莫若女，妞知道我在看林口的房子，所以她也有幫我留意，她真是太了解我了，我只看她傳來的空屋視頻 ，就知道這是我要的。」

林美照是直到簽約當天，才看到自己以後要住的香閨長什麼模樣，屋主對她如此「阿沙力」的作風欣賞不已，主動降價給了個漂亮的整數價格，樂得她欣喜表示：「這下我就可以整套床組都換新的了，不用捨不得床墊了。」