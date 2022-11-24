新北市樹林區詹姓里長與陳姓妻子涉嫌招待選民宴飲，要求他們支持特定市議員候選人；土城呂姓里長候選人也被檢舉透過老人共餐活動，發放禮品涉賄選。新北地檢署23日約談詹男等人到案，詹男訊後請回、陳妻、呂男則各以5萬元交保。

檢調調查，詹男及陳妻為尋求選民支持新北市第八選區某市議員候選人，於10月間，在樹林區徐家堡時尚宴會廳會館，以每桌5000元，設宴3桌共款待30名具有投票權的選民，並在餐桌上擺放有該市議員候選人姓名字樣的馬克杯，席間該市議員候選人並到場尋求選民投票支持；而呂男則於9月及10月間，透過舉辦該里老人共餐活動，發放禮品給具有投票權選民，違反選罷法，檢調昨發動搜索約談。

新北檢表示，選前最後一周，新北檢警調依法務部、高檢署及台高檢署指示，全力動員，嚴加查緝各種形式的賄選犯行，且由檢察官進駐轄區各分局，以機動有效打擊賄選犯行，請候選人切勿心存僥倖，以身試法。

民眾若知悉賄選行為，也請踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，司法機關對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同維護乾淨選風，守護民主。