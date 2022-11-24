SOGO復興館搶攻虛實整合數位商機，SOGO與群創(3481)一同打造全台第一座6X3米虛實互動導購牆，除展示3D體感公共藝術與虛實互動消費創新技術，強化數位韌性與OMO行銷力，並透過線上線下虛實整合，搶攻歲末億元聖誕大單。

群創資訊及通用產品中心總經理王志鉉指出，場域主導入數位看板，看重其「導流導購」解決方案，除了展現企業數位創新力，對於集客與坪效有更多期待。王志鉉指出，圓美智能、十三行互動打造6X3米高的「Infinity & Beyond」65吋超窄邊框4K影音牆，搭載Microsoft Kinect AI骨架影像辨識與體感追蹤技術，以「Infinity & Beyond飛向宇宙 浩瀚無垠」絲綢S型無限揮灑，以3D粒子科技呈現的公共藝術牆，消費者經過藝術影音牆被偵測到，影音牆立即呈現消費者姿態表現，讓SOGO百貨成為短影音最佳拍攝點。

為了黏住消費者目光與停留時間，群創首創開發「拉霸 Lucky Draw」零接觸體感遊戲，邀請歐洲美妝連鎖10/10 HOPE旗下四大品牌Bamford、 Christophe Robin、L：A Bruket、Miller Harris進行互動導購遊戲，串聯SOGO line OA導到品牌櫃位。有鑑於媒體聲量低的新品淹沒在上萬品項浪潮，群創針對零售主開發「新品王」零接觸體感遊戲，行銷人員免於印刷單品廣告，透過體感互動遊戲，並結合香氛品牌DIOR搶攻聖誕眼影與香水市場。

SOGO百貨副總經理楊政憲表示，34年來新建的百貨公司坪數愈來愈大，SOGO百貨無法增建，為增加經營效率，必須提高每單位面積的銷售額，在坪效上取勝。這次導入體感黑科技，邀請美妝業者參與，主因是化妝品區占SOGO全館坪數2％，一年卻可創造全館1/4業績，美妝業者也是數位看板重量級採用者，互動體感強化消費者體驗，成果令人期待。