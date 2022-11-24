坤達現身活動現場化身穿搭導師，自爆最愛adidas阿根廷球衣經典配色。（adidas提供）

2022卡達世界盃如火如荼開踢，adidas趁勢打造「2022 adidas世足快閃基地」，結合今年官方指定用球「AL RIHLA」，在台打造高達2.2公尺的「adidas世足超級巨球」，以及強勢出擊的「世足國家隊征戰舞台」與「奪冠球員室」為設計靈感，於近日正式降落信義威秀徒步區，品牌大使坤達也身著梅西同款阿根廷隊主場球衣驚喜現身。

adidas今年將象徵足球包容文化的世界盃官方指定用球「AL RIHLA」踢進信義區，高達2.2公尺的巨球將信義威秀徒步區打造成世足基地，並完美復刻德國和阿根廷兩隊的球星休息室，還設計一字排開的adidas贊助國家隊球衣Team adidas舞台，成為吸睛的世足打卡地標。現場還設有世足大力金盃、IG互動拍貼機等，邀請各路粉絲開箱全台唯一的世界盃奪冠休息室，踢出自己與adidas超級巨球的最潮合照，凡公開上傳合照並hashtag ＃adidastaiwan ＃這場我跟，即可前往adidas信義品牌概念店兌換獨家好禮。

多次於綜藝節目大展運動長才的adidas品牌大使坤達也抵擋不了世足魅力，身穿藍白條紋相間的阿根廷球衣，帥氣現身adidas世足快閃基地。坤達直呼adidas卡達世界盃巨球太震撼，從球員休息室到球場上的設計概念，一踏進草皮就讓人感受熱血沸騰，彷彿一秒化身準備上場的明星球員。被粉絲譽為「超懂穿男人」的坤達也化身運動風穿搭導師，現場點評球衣穿搭，直接歸納Blokecore復古球衣的搭配重點；但問及最愛款式，仍傾心身上的阿根廷經典藍白戰袍，就像真的披上阿根廷國旗一樣。