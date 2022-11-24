越來越多的證據表明，大自然對人們的心理健康有益，但大部分文獻都集中在樹木、公園和森林等綠色空間或湖泊等藍色空間與人之間的相互作用，但《科學報告》（Scientific Reports）上一篇研究指出，賞鳥、聆聽鳥叫不但讓人感到心曠神怡，也確實有益心理健康，對於已有心理健康問題的人也是同樣效果。

此研究專注於「幾個世紀以來一直吸引著人類，但卻很少受到科學關注」的鳥類，研究團隊用1款名為 Urban Mind 的應用程式收集世界各地共1,292名參與者的數據，大多數都是來於自英國、美國和歐盟。

使用Urban Mind的參與者，每天被問3次他們是否能看到或聽到鳥兒的聲音，同時也評估了他們當前的心理健康狀況，同時還收集了有關任何心理健康狀況診斷的訊息。

研究人員剛開始的假設是「每天與鳥類相遇與更優質的心理健康有關」，而事實上，研究的確發現，聽到或看到鳥類被證明對參與者的心理健康有益，因為當他們看到鳥類或聽到鳥類聲音時，他們的心理健康明顯好轉，這種心理健康的改善可能持續長達8小時之久。

研究人員進一步說明，與鳥類的日常接觸與心理健康的持久改善有關，這些改善不僅在健康人身上很明顯，在被診斷為憂鬱症的人身上也很明顯。

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