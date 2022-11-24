總統府前副秘書長羅智強今(24)日在選前兩天，貼文力挺國民黨基隆市長候選人謝國樑，字裡行間，透露謝國樑近幾年的心路歷程與改變，決心化小愛為大愛，參與公共事務的過程。羅智強並認為基隆蘊藏無限發展的潛力，基隆人挺基隆人，相信謝國樑具有足改變基隆的遠見。

羅智強說，謝國樑是2017年初為人父，因為女兒小愛的降臨，世界開始變得繽紛，未來展現更深層的意義，而一切的美好，似乎正以步行的速度，隨著歲月向前，慢慢舖陳。直到小愛，被診斷患有先天性重度聽損。猶如晴天霹靂，轟得國樑六神無主。但在呵護照料聽損女兒的漫長五年中，也為國樑打開新的視野，總是身為人父人母之後，才會發現這個世界，還有更多的面向，需要集眾人之力，一塊努力建置它、完善它。

羅智強認為，基隆是一個可以偉大的城市，五百年來，她包容了所有的殖民歷史，並在夜雨的港都中，伴隨明清、日據、民國等每個時代的基隆人，經歷著無數的死別生離，東方和西洋的潮流，在基隆港內匯流後，不斷地沖刷著基隆的世世代代，也蘊育基隆淳樸的民風，基隆人善良的心性，這樣的文化底蘊，更是基隆的瑰寶，如同外木山美麗的海岸，需要保護和發揚。

羅智強指出，這三年來，基隆人如同全台的國人一樣，承受萊豬開放後的食安恐懼，而疫情的肆虐，讓無數家庭在排隊購買昂貴的口罩、快篩，挨至今仍不被國際認可的高端的同時，經濟來源的急凍，更是無以為繼，而趁火打劫的謀職擄刼人蛇集團，則令全台國人惶恐不已，僅僅是求職謀生而已，竟會淪為山區的棄屍、河港的浮屍、被偷運出海的豬仔，這在七年之前，馬英九執政時期，都是難以想像的事情。

羅智強更憤慨的說，對於曾經假冒基中校友、擁護萊豬、力挺高端、被黃國昌指控，以國防外交召委之勢，替黑道施壓國防部賤賣國土卻還敢參選基隆市長的蔡適應，相信每個基隆人心中，都有了定見，即便美化蔡適應的看板布條、抹黑謝國樑的看板布條，塞滿了整個基隆的大街小巷，也是恰好揭露那幫子人，暗黑的心思與邪惡的本性罷了。

最後羅智強認為，依山傍海的基隆，是東亞的明珠，蘊藏無限發展的潛力，而對人文的愛、對城市的愛，是一切的源頭和本質，相信小愛爸爸謝國樑，已經具足改變基隆的遠見、能耐和力量，從立足基隆、到領航亞洲、進而融入世界。