租屋族除了每個月要固定繳房租，電費更是一筆可觀的支出。一名女網友抱怨，自己獨居2個月的電費高達上萬元，但暑假結束室友回來後，兩人使用的電費竟然只要1千多元，讓原PO覺得無法接受。貼文曝光後，引發熱議，有網友猜測，八成又是冷氣出了問題。

「從來沒看過如此誇張的電費」原PO在論壇《Dcrard》崩潰發文，表示日前房東傳來近兩個月電費的繳費通知，金額高達1萬多元，不過暑假期間室友返鄉，獨居的原PO幾乎天天外出打工，只有晚上睡覺時會使用老舊的冷氣，沒想到會出現如此驚人的費用，讓她焦慮地求助：「這真的有可能嗎？」

房東表示，7月至8月一共使用了2052度電，每度電收費5元，因此原PO需要繳納1萬260元；不過讓原PO詫異的是，後來室友回來同住，下一期的電費竟然只要繳1557元。

值得慶幸的是，房東暫時沒有和原PO索討電費，也表示會請專業師傅來檢查，強調絕對沒有偷電的行為。不過原PO質疑，10月重新簽租約時，房東並未告知有電費異常昂貴的情況，直到最近才通知繳費，且其他房客提出想看帳單，房東也只願意拍攝電表的數據，「雖然不想相信住了兩年的好房東會坑我，但這件事情真的越想越不對勁！」

貼文曝光後，吸引許多網友回應，就有人表示，家中開設理髮店，電費也不至於高得嚇人，懷疑房東偷漲價格，也有可能是抄錯電表，建議原PO嘗試不開冷氣，觀察電表的增加幅度。

另外，也有網友認為，老舊冷氣就是吃電怪獸，「拆開來算，每月電費大概5000元，老舊式冷氣是公認的吃電怪獸，除非換成一、二級冷氣才會省一些」、「老舊式冷氣我不敢吹整晚，除非房間空間真的很小，再加上風扇輔佐，不然電費真的很可怕」。