蘋果每年對iPhone、iPad等商品固定更新，但其實還有一些似乎快被遺忘，淪為邊緣的產品，科技網站MacRumors盤點超過18個月未更新的五項產品，甚至有4年前推出後就被晾在一旁，因此提醒果粉入手前多思考一下，以免買到「骨董品」傷荷包，或許明年這些產品有機會改款翻新，到時候再掏錢也不遲。

1）iMac

推出時間：2021年4月（至今1年7個月）

蘋果官網上還在賣的iMac，是採用M1晶片的24吋機型，跟13吋的MacBook Pro、新一代MacBook Air和iPad Pro都搭載M2晶片相比，真的已經過時了。

外媒認為，新的iMac可能會跳過M2晶片，直接升到M3晶片，最快可能在2023年底推出。

M3晶片將用台積電3奈米先進製程打造，效能有望顯著提升，與5奈米工藝的‌M1‌ 和M2‌不同。

2）AirPods Max

推出時間：2020年12月（至今1年11個月）

AirPods Max。（美聯社）

AirPods Max上市至今快2年，是Apple 產品系列中最老舊的AirPods，儘管價格549 美元相當昂貴，但部分功能已經有些沒落。

蘋果似乎未積極研發‌下一代‌AirPods Max，目前相關細節仍不清楚。但依照蘋果每年都會推出新款AirPods系列產品來看，明年或許可期待‌AirPods Max 2面世。

3）入門款Mac mini

推出時間：2020年11月（至今2年）

入門款Mac Mini跟24吋iMac相似，採用M1晶片算是過時了，原本傳出蘋果今年將推出M2版Mac Mini，但計畫胎死腹中，後來蘋果推出全新的 Mac Studio取而代之。據了解，M2晶片的Mac mini仍在籌備中，2023年才有機會亮相。

4）Mac Pro

推出時間：2019年12月（至今2年11個月）

Intel Mac mini。（路透）

Mac Pro仍使用英特爾晶片，也是唯一沒採用M系列晶片的Mac產品。兩年多來，不少果粉期待頂級Mac Pro能搭載蘋果自家M晶片版本，現在有譜了，未來Mac Pro可能配置「M2 Ultra」或「M2 Extreme」兩款晶片，供果粉選擇。

5）Intel Mac mini

推出時間：2018年10月（至今4年1個月）

Intel Mac mini。（美聯社）

‌‌雖然入門款Mac mini‌已換成M1晶片，但同系列高階Mac mini仍未更新，還是配備英特爾處理器，已經長達4年未推新款。

外界推測，蘋果著手開發下一代Mac Mini，有入門款「M2晶片」與高階款「M2 Pro晶片」同步改版，跟英特爾處理器說再見。