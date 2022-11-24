許瑞宏全程用日文訴說政治理念，希望爭取選區內的日本社群認同。(讀者提供／張妍溱傳真）

民眾黨台中市中西區市議員候選人許瑞宏23日在臉書上推出競選理念影片，五分鐘影片全程用日文訴說政治理念，希望爭取選區內的日本社群認同。

許瑞宏說，中、西區與日本連結頗深，中區有豐富的日治時期古蹟，例如台中火車站、警察宿舍、台中州廳等，街廓也是仿日式棋盤的規劃；西區優美的居住環境，吸引不少日本人居住在此，甚至在此落地生根。

許瑞宏指出，在他的家鄉中、西區，台日友善交流活動相當豐富，文化碰撞綻放出許多美麗的花朵。例如日本太太社群發展出的「日本手作賞花祭」已經辦了三年，號召在台中開業的日本店家、日本留學生等，近百位日本人參與祭典；或是像中區著名活動「鈴蘭通」西川祭，有日本趣味文化體驗和日本傳統藝術表演，很有日本祭典氣氛。

許瑞宏表示，台中市的日本人大約有八百至九百人，他從小家裡經商，時常學著奶奶和日本客戶對話，後來一路自學日文，也曾在日本短暫進修一段時間，跟日本社群對話不是問題。

「我想向在地的日本社群，傳達我個人的政治理念，希望你們更加認識我、認識台灣的民主選舉，並用實際行動，實現台日的友好交流！」許瑞宏說，儘管在台日本人不一定有投票權，但讓日本社群了解正在進行中的台灣地方選舉，有助於雙方的民主文化交流。若他當選市議員，一定會努力促進台日交流活動，讓台中市更加國際化。