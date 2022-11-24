台睿(6580)發炎性腸道疾病用藥TRX-105在台、日的藥理實驗都做完，下個月將開始做動物實驗，總經理簡督憲說，目前計劃會先自已做臨床實驗，有較為明朗的方向後，不排除技轉出去，現在有不少人有來尋問，公司將會慎重考慮。

TRX-105是舊藥新用，以前在歐洲用來治療風溼性關節炎，歷史已經很久，過去4~5年拿來用做IBD(發炎性腸道疾病)，至2008年市場高達280億美金。簡督憲指出，TRX-105兩年前就開始做專利，目前美、中、日都已拿到專利，歐洲還在審查。他說，以往發炎性腸道疾病大部分都使用針劑，公司所設計的TRX-105是屬於標靶投藥，利用酸鹼值的變化，希望錠劑吃下去，到小腸的後端到大腸才釋放，一來降低對肝臟的副作用，二來會比較有效。

台睿針對神經內分泌腫瘤口服抗癌新藥CVM-1118，目前正在國內進行二期臨床試驗，目標要收36病患，因為這種病人本來就比較少，因此今年病患收的比較慢僅有有2位，到目前為止，總共已收22位病人。

口服抗癌新藥CVM-1118另一項試驗是合併癌症免疫療法藥物、治療晚期無法手術切除的肝癌，第一階段將收29位病患，現在病患已收到20多位，超過今年進度，預期第一階段明年首季可以完成，明年中就能道第一阰段的成果。第二階段將收59位病患，簡督憲說，若以目前收治病患來評估，應該會很快收完。