中揚光(6668)朝光學元件及鏡頭產品轉型，可望於2024年到2025年展現成果，中揚光董事長鄭成田表示，雖然明年模具產品營收持平，隨著公司在光學元件及鏡頭布局逐漸顯現，明年、甚至未來2到3年兩大產品可望有大幅度增長，正面看待明年營運回升，並可期待營運在2024年到2025年往另一階段走。

中揚光今天下午舉行線上法說會，由中揚光董事長鄭成田、中揚光轉投資紘立光電總經理許智程親自主持，受到今年上半年上海疫情封控、下半年全球通膨升息等因素影響，智慧型手機等消費需求急凍，中揚光今年前3季持續處於虧損谷底，不過在公司啟動精實管理、與品牌大廠合作開發鏡頭推升毛利率，以及紘立光電業績強勁成長下，虧損已見收歛。

鄭成田表示，2013年到2018年有大量市場採用中揚光模具，2018年我們以模具為基礎轉型做光學元件及鏡頭產品，今年前9月模具/模仁/模座營收佔比已降至約33%，鏡頭及模造玻璃佔比分別為28%及6%，逐漸成為公司營運的支柱，我們在產品面向分布很廣，上下游垂直整合已成為小型一條龍光學廠，許多終端品牌客戶都有跟我們合作開發新案，未來可望轉成營收。

中揚光前3季稅後虧損為1.61億元，高於去年同期稅後虧損1.39億元，每股淨損為2.06元，不過，隨著公司調整成果顯現，今年第3季毛利率回升至12.42%，單季稅後虧損降至1961萬元，單季每股淨損為0.25元。

中揚光前10月合併營收為9.94億元，年減9.34%，中揚光預估，今年營收將年減10%以內。

在紘立光電部分，受惠於投影、車載及安控等產品出貨暢旺，紘立光電今年前3季合併營收3.76億元，稅後盈餘為4700萬元，遠優於去年合併營收2.3億元，中揚光預估，今年紘立光電營收可望較去年翻倍。

展望2023年，許智程表示，明年模具等精密加工業務部分，新款Android手機模具/模仁需求增加，整體來看預估與今年持平；光學元件及鏡頭產品方面，車載與投影模造玻璃鏡片及鏡頭出貨可望大幅成長，預期未來2到3年持續看增，今年公司股價及營收都是谷底，正面看待明年營運回升。