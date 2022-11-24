0918台東強震重創花東地區公共建設，立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚多次向中央爭取災損補助，終獲行政院核定38億元，將投入重建工程。（立委傅崐萁服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

0918台東強震重創花東地區，造成多處橋樑、道路及校舍受損，經立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚多次向中央爭取災損補助，終獲行政院核定38億元，將投入花東玉長大橋、寶華大橋等4座橋梁與學校等共226項設施重建。

0918強震造成花蓮、台東的高寮大橋、玉長大橋、崙天大橋、寶華大橋及學校、道路等多處受損，台鐵花東線玉里至富里段也還在修復。行政院公共工程委員會主委吳澤成指出，強震影響花東地方公共工程計12類、226項，重建經費近38億元，主要由中央特別統籌分配稅款支應，部分由交通部公路總局及經濟部水利署補助。

其中，重建經費當中，花東2縣4座橋梁占比最高，達24億元，已依據公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點，經現場勘查，由中央全額補助。另，台東寶華大橋配合水利署治理計畫改建，崙天大橋則因原橋寬不足，將配合交通安全改建引導加寬。

吳澤成接著說，工程會日前也提供設計及施工同步進行的加速採購策略，讓台鐵玉里富里路段比預期提早完成修復。他將發函要求相關機關，未來如遇類似災害，應以原有開口合約及時進場，採設計與工程同步進行，如類統包方式的發包策略，加速重建腳步。

另，花蓮六十石山及赤科山部分業者無法申請合法民宿問題，工程會表示，已請觀光局先開會，找尋合理解決方式，若無共識再由工程會協調。

0918強震重創花東公共建設及觀光產業，傅崐萁與徐榛蔚9月19日於行政院長蘇貞昌、交通部長王國材視察災情時，當面要求及建請中央，要及早提出振興觀光及災損復建工作，近期也多次針對玉里、富里兩鄉鎮震後交通、觀光、自來水延管、農田水利灌溉設施，與六十石山及赤柯山農路等災修重建工程，爭取中央經費全額補助，終在近日獲行政院核定38億重建經費。