62歲英國美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）即將用她的天籟美聲降臨台灣，在北中南進行巡迴演出，擁有超越3個高八度的歌唱音域，歷年專輯在全球銷量突破3000萬張，創下多個驚人紀錄，出道超過40年，她透露自己至今仍每天都會練唱2小時，也坦言從未想過要退休，「或許有1天會因為年紀大了體力無法負荷我舉辦巡演，會從舞台上下來，但我不會從表演藝術這個產業退休的」。

被問及保養喉嚨的方式，莎拉布萊曼透露：「不吃辣的食物那些我都不在意，雖然聲音是天生的，但聲帶附近的肌肉會隨著年紀而變化，練習才是最重要的，我每天都會至少練唱2小時，有專業的訓練師來指導，讓聲音保持在一定的水平」。除了唱歌外，她其實也一直很想嘗試戲劇演出，笑曝：「其實我之前有演過幾次舞台劇，就純演戲沒唱歌，但發現好像觀眾還是會想看我唱歌」，雖然沒有特別想要飾演的角色，霸氣喊：「我對創作很有興趣，通常不會希望演出別人設定好的，而是希望我自己來創造」。

莎拉布萊曼擁有超越3個高八度的歌唱音域。（寬宏藝術提供）

這也是「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」首度來到亞洲，更將於12月14日至18日，在高雄、台中、台北及屏東展開巡演，她表示「聖誕節對我來說是個很重要的節日，便萌生了製作成演唱會的想法」，演唱會中除了有多首聖誕流行歌曲外，莎拉還將〈歌劇魅影〉、〈告別時刻〉等多首代表作做了新的編曲，加入一些聖誕氛圍，相當用心，也會與台灣的管弦樂團、合唱團合作，「我很久沒到台灣演出了，非常希望大家會喜歡」，盼用美聲傳遞溫暖祝福，陪伴台灣歌迷提前共度聖誕佳節。

談起台灣，將第5度訪寶島的莎拉布萊曼也興奮分享自己與台灣的淵源，「小時候媽媽出去工作時，有請一個女士照顧我，恰巧她當時跟一位台灣男生訂婚了，所以每隔幾週，我就會吃到一桌台灣菜，那是我首次品嚐到台灣的味道，太美味了」，所以初次來台她相當興奮，「工作人員帶我去了幾個很棒的地方，我還記得其中有個很厲害的餃子店，那裡的食物太驚人了，真的到現在都忘不了」，但她也表示自己是個喜歡嘗鮮的人，「如果粉絲有推薦什麼，我也很想試一試」。

莎拉布萊曼開心分享自己與台灣的淵源。（寬宏藝術提供）

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