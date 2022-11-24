鹿港天后宮24日開放點燈，吸引大排長龍。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港天后宮24日開放點燈，吸引大排長龍。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港天后宮24日開放點燈，吸引大排長龍。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港天后宮24日開放點燈，吸引大排長龍。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港天后宮24日開放點燈，每盞8800元「財運亨通斗」限量200盞，只開放現場排隊，民眾漏夜排隊，上午8點一開廟門，人龍已經從廟門、廟埕排到大街，其中搶得頭香是從前天下午2點就開始排隊，長達18小時，他說很靈驗、太值得了；號稱點燈界的最頂級「斗首」是50萬元，得主為連7年點燈的彰化高姓營建商，深深感恩媽祖保佑。

歲末各廟宇準備開放點燈，齊拚明年好運道。鹿港天后宮香火鼎盛，吸引數萬信徒安太歲、點光明燈等，最受矚目財運亨通斗燈的斗首50萬元，創下最「頂」級紀錄；其財運亨通斗燈，價格是8800元，普遍吸引做生意的公司行號和個人燈祈求來年順利，富貴發財，形成排隊人龍，創下許多紀錄。

搶頭籌排了18時小時的民眾相當低調，排得第2名是台北市從事製造業的許姓男子，已連續點燈5年，本想搶頭香，特別請假兩天來排隊，準備睡袋、帳棚和椅子，漏夜等候的武器都出籠，但和姊姊交接輪班沒交接好，漏掉頭香頭銜，但盞盞平安的祝福都一樣，許先生還是很開心，感謝媽祖一直保佑平安順遂。

還有高雄趙姓夫妻檔第二年點財運亨通斗，昨天晚上6點來放椅子已經是排到第三、第四了，妻子點個人、先生點公司，排隊點燈，過程依然很興奮。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，每年財運亨通斗兩百盞開放現場排隊，年年都秒殺，其餘安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿，每人每盞800元，可以劃撥點燈，還有閤家平安斗，保佑全家全年每斗3800元，迎接2023年，建議安太歲生肖是兔、雞、鼠、馬，點燈祈安、祈福、祈好運，歡迎平安過好年。