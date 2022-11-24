高市府農業局開發大學生農業打工平台「好農無限＋」，學生與農民只要操作手機，就能媒合到農村打工，不僅舒緩農業缺工問題，同時提供學生打工賺錢機會，償還學貸的壓力。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

全國農業普遍存在缺工問題，高市農民約20多萬人，農業缺工4000多人，高市府農業局開發大學生農業打工平台「好農無限＋」，學生與農民只要操作手機，就能媒合到農村打工，不僅舒緩農業缺工問題，同時提供學生打工賺錢機會，償還學貸的壓力。

高雄市開發的大學生農業打工平台系統曾獲得2018年智慧城市創新應用獎，並由蔡總統親自頒發獎項。

高雄市農業局為改善農業季節性缺工及增加青年接觸農業的機會，於2017年起成立「好農無限＋」Line平台，號召鄰近農業區的大學生加入，建立農務人力資原庫，協助媒合農業工作機會，並提供一日平安保險連結，保障雙方權益。

透過建置「好農無限＋」平台之官方網站及Line官方帳號推播服務，持續巡迴校園推廣已累積增加數千名臨時人力資料庫，更利用LINE官方帳號等社群工具即時推播快速媒合的特性，成為高雄農民最有效的找工利器。

每次刊登推播徵工發布約3至4小時內，就有打工人手來應徵。「好農無限＋」平台推行數年已帶動農業產區週邊大學生如：高雄科技大學、樹德科技大學、義守大學、長榮大學..等學生，於課業閒暇就近投入參與高雄農村初級勞動力生產及相關工作。

有些學生已成為農民需工時固定班底，甚至有學長姐引薦學弟妹參與，在種苗、疏果、搶收等農忙期，總是可見打工學生身影，讓勞動人口老化的農村帶來了嶄新活力。

參加打工的學生分享心得表示，高雄農村已有許多返鄉青農以創新思維經營農業，為地方創生實踐先鋒，一邊打工也跟著農場主二代學習管理及產銷知識，收穫許多，農業也會是未來從業創業的選項之一。