中華民國紅十字會近日在花蓮富里鄉、玉里鎮、台東長濱鄉、成功鎮、池上鄉、海端鄉、延平鄉、鹿野鄉等鄉鎮公所發送紅單戶每戶４萬元的慰問金，已發放98戶，後續還有部份受災戶正在處理中。

紅十字會會長王清峰、秘書長高甯柏相當關心花東鄉民災後生活，特地全程參與。王清峰指出，918強震造成的花東災情，幾乎是以農業及觀光為主的鄉鎮，使原先受疫情衝擊甚鉅，變得更加雪上加霜，期盼大家除了前往災區旅遊，亦可藉由支持當地的農特產品，支持在地居民的經濟發展。

在富里鄉的范老先生表示，918地震發生時正在電話中，家裡櫥櫃全倒、地板隆起，只好躲到床下等餘震結束，最後是爬出屋外，所幸毫髮無傷，由於子女都住台北，目前暫時在堂弟家租屋，期盼運用這筆慰助金進行修復。

年逾六十的陳老先生是在地的玉里人，回憶當天地震發生時正在家中看電視，不料茶几、電視全被地震壓垮，當時自己和太太的雙腳皆被壓在震倒的家具堆中動彈不得，復健約一個多月才能恢復正常行走，所幸沒傷及骨頭。

紅十字會完成918震災屋損慰助金發送作業，盼受災戶的生活早日回到正軌。