炎亞綸日前在臺北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120」演唱會，在歌壇引來諸多話題，尤其是鬼鬼吳映潔獻吻一幕，讓粉絲為之瘋狂，而他敞開襯衫大方展現健美胸肌，搭配FRED要價逾百萬元的珠寶，更是讓人眼睛一亮，在時尚圈掀起旋風。

炎亞綸在演唱會佩戴FRED Force 10 Winch系列珠寶。（FRED提供）

擁有自己想法、且不斷挑戰自我的炎亞綸，以「炎宇宙」為主題詮釋充滿正能量的時尚造型，如一襲黑色披風搭配FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶頸圈和戒指，貴氣十足，另他也以彩色鮮豔的服裝搭配Force 10 Winch項鍊和可變換寶石的Pain de Sucre戒指，展現他率性迷人的魅力及多變的面貌。

FRED Force 10 Winch 黃金精鋼絞盤墜飾， 9萬1400元。（FRED提供）

FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶系列K金頸圈 ，123萬4900元。（FRED提供）

其中Force 10系列珠寶象徵了可以抵擋十級強風的勇氣與毅力，與炎亞綸勇敢追夢、為正義發聲的正能量相符，而Chance Infinie系列珠寶則代表了幸運，也與炎亞綸不斷自我超越、蒸蒸日上的星運相呼應。