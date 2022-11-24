炎亞綸日前在臺北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120」演唱會，在歌壇引來諸多話題，尤其是鬼鬼吳映潔獻吻一幕，讓粉絲為之瘋狂，而他敞開襯衫大方展現健美胸肌，搭配FRED要價逾百萬元的珠寶，更是讓人眼睛一亮，在時尚圈掀起旋風。

炎亞綸在演唱會佩戴FRED Force 10 Winch系列珠寶。（FRED提供）
炎亞綸在演唱會佩戴FRED Force 10 Winch系列珠寶。（FRED提供）

擁有自己想法、且不斷挑戰自我的炎亞綸，以「炎宇宙」為主題詮釋充滿正能量的時尚造型，如一襲黑色披風搭配FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶頸圈和戒指，貴氣十足，另他也以彩色鮮豔的服裝搭配Force 10 Winch項鍊和可變換寶石的Pain de Sucre戒指，展現他率性迷人的魅力及多變的面貌。

FRED Force 10 Winch 黃金精鋼絞盤墜飾， 9萬1400元。（FRED提供）
FRED Force 10 Winch 黃金精鋼絞盤墜飾， 9萬1400元。（FRED提供）
FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶系列K金頸圈 ，123萬4900元。（FRED提供）
FRED Chance Infinie Capsule高級珠寶系列K金頸圈 ，123萬4900元。（FRED提供）

其中Force 10系列珠寶象徵了可以抵擋十級強風的勇氣與毅力，與炎亞綸勇敢追夢、為正義發聲的正能量相符，而Chance Infinie系列珠寶則代表了幸運，也與炎亞綸不斷自我超越、蒸蒸日上的星運相呼應。

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