選戰倒數計時，國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，蔡英文輔選的口號已經黔驢技窮，喊「抗中保台」的結果，讓台灣淪為兵凶戰危的處境；再喊「台灣隊互挺」，拜託大家要投給民進黨縣市長候選人。賴士葆提醒大家，檢驗一下蔡英文對得起過去民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌嗎？大家憑什麼要投民進黨？

賴士葆舉民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑涉犯毒品案為例說，「論清廉」，蔡英文喊結黑金，卻是迴力鏢打到自己，因為她縱容黑道治國，黑道肆虐猖狂的亂象比以前更嚴重，警官與黑道角頭交好，警紀紊亂，治安敗壞是公認的事實。

賴士葆也以民進黨籍雲林縣口湖鄉長林哲凌涉嫌向光電業者收賄1400萬元為例說，「論勤政」：用網軍側翼治國，黨同伐異，撕裂族群。顢頇霸道收買媒體、介入媒體、操弄媒的亂象迭起。擋疫苗、挺高端的失誤政策，用政治意識形態凌駕科學的防疫政策。用政府公權力挺論文抄襲的荒謬、違法違憲的紀錄難以計數。

賴士葆也以柯建銘等民進黨立委修法讓前總統陳水扁國務機要費免訴為例說，「論愛鄉土」：蔡政府任內為了經貿利益通過萊豬進口、核災食品進口讓台灣人民健康受到永遠的傷害。蔡英文參選總統之前喊「藻礁永存」，選後讓藻礁受到傷害。蔡英文的非核家園政策讓台灣的空污更加嚴重，傷害環境，傷害百姓的健康，這樣的政府與政策不配談愛鄉土。

賴士葆強調，選舉投票日是政府治理的檢驗自省時刻，告訴大家具體要投民進黨的理由，不是喊台灣隊就有票，同島一命大家都是台灣隊。