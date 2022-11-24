劉嫌逃逸280公里後仍被警逮捕。（竹東分局提供／邱立雅竹縣傳真）

遭通緝的20多歲劉姓男子22日在新竹縣寶山鄉一處社區時巧遇警方，為躲避盤查竟踩油門衝撞警察，警連開22槍後，劉男把擋路的警用便車撞開後揚長而去，因車輛起火，將車棄置鄰近超商旁後連夜逃往高雄。竹東分局警方調閱近百支監視器後，鎖定劉嫌藏匿地點，將之緝拿歸案。

22日當天，寶山分駐所員警駕駛警用便車，在某社區發現劉嫌駕駛的失竊汽車，原準備盤查，但劉嫌竟試圖衝撞警車，迫使警方對車輪連開22槍，試圖阻止劉嫌逃逸。但劉嫌奮力衝撞警車，連撞12下，殺出一條血路揚長而去。

劉嫌往因竹市方向逃逸約2公里後，因車輛起火，不得不將之棄置附近超商旁。經竹東警分局組成專案小組，沿線調閱近百支監視器，發現劉嫌徒步逃逸後又換乘交通工具，且關閉手機試圖躲避查緝，但在警方鍥而不捨追查下，僅費時1天，就與高雄市警察局合作，將遠從新竹南下高雄逃逸長達280公里的犯嫌緝捕歸案。

警方調查，劉嫌有詐欺、侵占、竊盜及毀損等4條通緝在案，疑似不願入監服刑，拒絕盤查駕車衝撞警察，反而罪加一等。全案通緝部分解送原通緝地檢署，涉妨害公務、毀損罪嫌移請新竹地檢署偵辦。