大S前夫汪小菲近來因遭大S控告積欠生活費，法院扣押名下財產獲准，氣得和媽媽張蘭在北京隔空開砲，就連汪小菲緋聞新歡張穎穎，也傳出疑似私下唾罵大S全家「噁心至極」，掀起外界議論。對此，美女律師李怡貞今(24日)在臉書發文表示，某女性根本沒資格說話，直呼對方是「蟑螂裡的臭蟲」、「最欠電的小三代表」。

李怡貞今(24日)上午在臉書寫下：「知三當三，愛情緒勒索實就是金錢勒索，進不了門且又是蟑螂嘴裡的臭蟲，這整件事最沒資格發聲的真的就是妳耶！妳沒事去練拳繼續互毆吧」，雖未指名道姓，但不少人的心中都有答案，「小三不甘寂寞，自己趕快上線」、「她也有要賣貨嗎？」、「人家沒有百萬床墊可睡所以氣噗噗」、「等著看他們的愛情啥時走到盡頭」、「跟她婆婆湊一對，這樣可熱鬧」。

還有網友留言嗆：「真的很不要臉...他們的素質比較適合當一家人...」，引出李怡貞神回覆：「她真的是最欠電的小三代表」，也有人爆氣留言：「真的，她湊啥熱鬧」，李怡貞則語帶諷刺：「之前在那邊死不認，還假裝嫌棄，現在跳出來護夫啦？！還沒進門耶，帶個鑽戒就算數啦？」還有人故作不知說：「糟糕，這是在說誰求連結」，李怡貞則以夾槍帶棍的口吻回：「裡面很多關鍵字了捏」。

而到了今天下午李怡貞放上新文章：「蟑螂就是蟑螂；臭蟲就是臭蟲；張穎穎是誰我沒交情不認識，婉君們(網軍)不要暴動不要挖洞」，接著在留言區補充「記者大哥大姐愛我就不要問我，有人自認是蟑螂或臭蟲再來問我啦」，有網友就回她「越來越欣賞李律師」，她則自信說：「拜託一路走來誰不想對我插刀，有練過」，還笑道：「自己腦補對號入座的，自己小心啦」。