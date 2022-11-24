PLATTS報導，庫存去化，乙烯、SM等上游原料報價走堅小漲， 遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價延續回穩增溫態勢。其中，LDPE因買盤增溫，彈升50美元；HDPE、LLDPE也連袂攀揚30美元；PS小漲5美元；ABS穩健持平。

不過，PVC因氣候趨冷，基建、建築等需求疲弱趨緩，報價下挫40美元，每噸價格下探725美元；PP下滑15美元。

分析師指出，乙烯、丙烯報價持穩，台塑化(6505)營運走堅。苯原料及SM、PTA、EG回溫上漲，PE、PS彈升，台塑(1301)、台化(1326)、台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)、國喬(1312)營運舒壓、加分。

廠商表示，大陸PE石化庫存63.5萬噸，處近三年正常區間，但需求端傳統補貨旺季結束，下游維持剛需市場，LDPE高開高位震盪，預計PE維持區間震盪。

大陸華北及華東SM提貨有所恢復，小幅去庫，目前SM開工率71.6％，四連降，中化泉州45萬噸裝置11月20日停車檢修15天。伴隨近期達成出口中東2.2萬噸訂單給市場帶來一定提振利好，11月下旬部分SM工廠有減產計劃，供應小幅減少，加上下游需求回穩，ABS行情震盪有漲，裝置開工總體維持92％，對SM增添一定支撐作用，現貨價格震盪上行。

此外，大陸PP裝置近期平穩運行，石化庫存小幅下滑，惟市場弱勢運行，貿易商多為完成銷售計劃補庫，盤面維持低位震盪。

大陸山東信發40萬噸PVC新產能投放，下游需求一般，低價進口貨源衝擊內需市場，1月合約仍處於過剩狀態，恐短期難以發生較大變化，仍處於“供大於求”情況，預計短期處弱震盪狀態。