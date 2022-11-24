因應中國大陸暫停台灣石斑魚輸入，行政院以補助6億元的方式，讓國中小學子本學期可吃到4次石斑魚，如今傳出石斑魚調度出現優先順序的問題，「班班吃石斑」這學期恐跳票。立委建議，可用無刺白帶魚捲替代石斑魚，農委會主委陳吉仲表示，未來可推出更多水產品，這次暫不考慮。

「班班吃石斑」政策上路已1個多月，已有部分學校營養午餐已經吃到第1次石斑，但仍有部分縣市學校尚未入餐，如今更面臨石斑魚調度的問題，是否這學期班班能吃到還是未知數。

無黨籍立委黃國書今日於立法院教文會質詢指出，距離本學期結束只剩2個月左右，但仍有學校還沒辦法吃到石斑魚，建議以「無刺白帶魚捲」來替代，畢竟同樣都被中國大陸暫停進口；教育部長潘文忠則表示，教育部對漁產並不熟悉，這部分得再與農委會討論。

農委會今日舉辦「促進國內企業認購國產農產品」記者會，農委會主委陳吉仲受訪表示，石斑魚正在積極調度，會盡全力提供給全國3600多所學校，至於立委提出以無刺白帶魚捲替代石斑魚，陳吉仲說，供餐足夠、營養均衡才是最重要的，這次先不考慮。

陳吉仲強調，本次石斑魚除了額外提供給學校午餐加菜外，未來的學校午餐也能增加其他水產品的供應，只要把魚刺問題解決，重要的是也要搭配食農教育，讓在地食材不只是讓學生在營養午餐吃到，也能讓他們了解食材來源，現在本地食材的使用覆蓋率高達95％，這是營養午餐的一大進步。

陳吉仲強調，潘文忠部長很樂意支持食農教育，將來學校若有戶外教學，農委會都十分樂意提供全國各地食農教育的場域，畢竟食農教育不像課綱課程有硬性規定，戶外教學的出發點反而讓學習效果更好。