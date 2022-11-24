民眾對民眾黨主席柯文哲今與無黨籍台北市長候選人黃珊珊的車隊比出倒讚。（陳薏云攝）

民眾黨主席柯文哲今與無黨籍台北市長候選人黃珊珊掃街，巧遇路邊即有陳時中支持者高舉陳時中競選加油牌。（陳薏云攝）

九合一大選倒數2天，民眾黨主席柯文哲今與無黨籍台北市長候選人黃珊珊以及民眾黨議員候選人舉辦「台北大車掃」活動，下午從文山區出發，沿路向民眾揮手，儘管大雨不斷，仍有熱情民眾在路邊等待與柯黃揮手，並高舉加油牌；而當車隊行經和平東路一段，直接強碰對面也正在車掃的民進黨籍候選人陳時中，不過隨後即被在路邊的陳時中支持者比出倒讚，頗有短兵相接意味。

柯黃車隊下午從文山區集應廟出發，由民眾黨議員候選人張志豪、張幸松陪同，沿路有民眾高舉加油牌替黃珊珊打氣，牌子寫上「8號」、「珊珊除貪除黑」等，不過因為雨勢變大，路邊民眾也隨之變少，不過在行經公館台大時，有大批支持者舉旗出現，而柯黃也在此站稍作停留休息。

由於陳時中今下午也在文山區車掃，雙方竟在和平東路一段強碰，陳時中與副總統陳建仁車隊為東往西方向；柯黃車隊反之，擔任麥克風手的民進黨副秘書長林飛帆先行揮手與黃珊珊車隊致意，而雙方車輛交匯時，陳時中與陳建仁禮貌揮手，柯黃也回敬揮手。

不過因黃珊珊行經的路段恰巧是陳時中剛離開，因此路邊即有陳時中支持者高舉陳時中競選加油牌，以及有民眾手比倒讚，不過一旁也有黃珊珊的支持群眾相當興奮替黃珊珊打氣，畫面相當有趣，而黃珊珊晚間預計前往中正萬華區車掃，屆時也將成為黃珊珊長年經營萬華的人氣期末考。