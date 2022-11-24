繼沙烏地阿拉伯與日本先後擊敗前世足賽冠軍阿根廷、德國之後，今晚9點接著上演韓國「太極虎」與兩屆冠軍烏拉圭「天藍軍團」的對戰組合，能否延續亞洲傳奇，所有球迷都在關注著，但若以過往數據來看，太極虎的勝率僅有27.2%，著實有很大的難度。

韓國自1954年首度踏上世足賽戰場以來，至今已11度取得參賽資格、連續10次獲得入場券，最佳成績是2002年挾著主辦國優勢勇奪第四名佳績，寫下亞洲國家在世足賽的最好戰績。

韓國可說是亞洲地區在世足賽最具參賽經驗的國家，尤其是8支曾奪下世足賽冠軍國家中，韓國就有著13次對戰經驗，1986年1比3敗給阿根廷、2比3不敵義大利；1990年1比3輸西班牙、0比1輸烏拉圭；1994年0比2輸德國、2比2逼平西班牙；2002年16強賽2比1踢退義大利、8強0比0(PK賽5比3)淘汰西班牙、4強賽0比1輸德國。

2006年韓國在小組賽1比1平法國；2010年1比4敗給阿根廷、16強賽1比2輸烏拉圭；2018年2比0擊敗德國。2002年日韓聯合主辦的世足賽，韓國隊先後擊敗義大利和西班牙，義大利成為太極虎手下第一支落敗的前世足賽冠軍球隊。

總結韓國在世足賽與前冠軍球隊交手13次，3勝8敗2和，勝率27.2%，唯獨不曾與巴西和英格蘭對決過。

烏拉圭雖已不是上世紀30-50年代南美霸主，但依舊是傳統勁旅，尤其是在世足賽2度擊敗太極虎，加上蘇亞雷斯等老將坐鎮，今晚韓國想要延續亞洲奇蹟，孫興慜恐怕得有絕佳表現才行。