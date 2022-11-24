選舉將近，國民黨連連召開記者會對桃園市政府提出多點質疑，包括東門溪滯洪池停工近半年、6月完工的竹圍漁港遊艇碼頭消失、防疫計程車司機費用拖欠等，另更指控經發局長郭裕信涉嫌在觀音區炒土地、地方盛傳有賭盤介入等。對此市府新聞處今統一發聲明，處長詹賀舜表示，議員監督市政應事先查證事實，市府都會給予合理的說明，不該以各種似是而非和斷章取義的言論，希望達到弄假成真的效果，為了選舉炒作聲量而忽略事實。

詹賀舜回應，針對東門溪滯洪池接近停工半年的質疑，目前東門溪施工中的滯洪池工程為樹仁三街、大湳及員74B埤滯洪池，工程開工後，除了配合豪大雨臨時滯洪及因雨無法施工，以及廠商依契約規定申請工期展延外，並無停工半年。竹圍漁港的部分，上架場工程是於2021年3用完工啟用，並非今年6月，其浮動碼頭D、A區因碰撞損壞，已依合約規定請施工廠商進行保固修復作業，因水上作業不易，現已有部分碼頭吊起修復，在修復、試驗後，就會將D、A區碼頭放回水上使用。

詹賀舜表示，有關龜山區街頭有垃圾回收場的質疑，這是個體戶堆置資收物的情況，市府在收到通報後，就要求限期清除，後續也開單告發並清除資收物，另也會對民眾加以勸導，這只是單純的個案。防疫計程車司機費用一事，迄今已撥付疫苗接種計程車及防疫計程車3500元補償金約1.2億元，並未有拖延積欠10個月的情事，最近一筆因相關派車單據近10萬筆，需耗費大量人力核對，但剩下未撥付的部分，交通局也加派人力加速作業，已於11月22日全數撥付，剩餘待釐清或資料不全的乘車單僅不到100份，預計月底前確認完成後撥付。

另針對市府後棟外牆拆除營建廢棄物，詹賀舜說明，工務局已於9月啟動內部調查，經查結果發現承攬廠商確有將廢棄物清運至不合法的場所，後續已將相關事證移送環保局做後續相關處理，並協助配合調查。環保局接到相關卷證後也立即派員調查，查獲清運公司於農地堆置廢棄物，已將相關公司依廢棄物清理法裁處及移送地檢署；工務局也將依據契約相關規定，對廠商有涉及違反相關法規契約，針對已核發的估驗款予以扣除並追繳，而尚未估驗部分提高保留款，後續也會加強管理尚未清理的事業廢棄物，此外，目前施工中的北區青少年活動中心工程，已確認並無地基淘空情形。

詹賀舜表示，至於郭裕信被指控在觀音大買9000坪農地部分，郭裕信的土地持分並非9000坪，且本人已說明並提告，市府也已多次說明，該土地並未申請變更，這是重大錯誤訊息，自市府升格後，該筆土地也從未有向經發局申請變更為產業園區紀錄，以及任何與經發局業務相關的計畫送案。而議員指出該筆土地預計以農地受不可逆的汙染為由，申請農地變更為產專區，但依照非都市土地使用管制規則及土壤及地下水汙染整治法相關規定，土地使用如有汙染情況就不得辦理變更，建議議員拿到陳情或爆料資訊，應先查證而非以錯誤資訊誤導民眾。

詹賀舜說，有關桃園選舉賭盤非常嚴重的指控，若民間有任何地下賭場、線上博弈、選舉賭盤的線報，市府警察局都會立刻進行稽查，如有不法情事也會立刻偵辦，從過去到現在，桃警團隊掃蕩地下賭場或是線上博弈的績效，有目共睹，更何況如果議員如此熟悉選舉賭盤，也歡迎通報警察局，而不是知情不報，只拿來開記者會炒作聲量，市府公務員一直都是以市政為重，並未荒廢市政，請議員不要任意抹黑，抹煞市府同仁的努力。