展達通訊(3447)將於12月15日掛牌上市，將採取部分競價拍賣，部分公開申購。此次新股現金增資上市公開承銷股數80%採競價拍賣，競價拍賣底價為22.22元；另20%採公開申購，承銷價以最低承銷價格1.17倍為上限，因此承銷價暫定為26元。

展達通訊競價拍賣從11月25日起至11月29日止，底價係以11月21日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而展達通訊將競拍底價敲定為每股22.22元，最低每標單位為1仟股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，展達通訊將於12月5日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.17倍為上限，故暫定為每股26元。

展達通訊近年受惠於網通技術推陳出新，各國積極投入寬頻網路基礎建設，驅使消費者對於數據傳輸的需求與品質要求都日漸提升。先進國家持續更新5G基地台以及FTTH (Fiber to the Home；光纖到府)等基礎建設，加上開發中國家持續於偏遠地區佈建網際網路基礎建設以減少城鄉差距，帶動網通產品需求。展達通訊2021年度與2022年前三季營收分別為35.2億元與43.5億元，EPS分別為2.12元與2.39元，截至2022年度10月止，累計合併營收49.7億，較去年同期成長77.35%。