騎機車最重要的配備就是戴上安全帽，若未戴上將處新台幣500元罰鍰。不過有騎士表示，日前他行經桃園時因為頭頂毛囊炎未戴安全帽，被警方攔下後說明戴帽會痛、加重病情，因此被警方放行，沒想到還是遭到民眾檢舉，氣得怒轟檢舉人「心理變態」、「水昆蛋」。不過許多人看了之後紛紛罵翻，怒轟違法本來就該開罰。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「感謝檢舉本人未戴安全帽的水昆蛋！你實在太水昆蛋！」，認為就是因為這種心理變態造成用路人人心惶惶。原PO透露，在民眾檢舉拍照前，他就曾被警方攔停問話，不過他說明自己頭頂有毛囊炎，戴帽除了導致疼痛還會造成病情加重，警方聞言後決定放行，沒想到他還是收到罰單。

原PO質疑，其實他不在乎罰單，「而是你們那些自以為是的人，有多少人是真心為了交通的安全而檢舉他人？哪個不是自己被檢舉後，滿懷恨意的檢舉他人？」最後更詛咒檢舉人繼續檢舉，最後恐怕會遭受千夫所指。

不過貼文曝光後，許多人紛紛反批「毛囊炎是你家的事，我看到沒帶安全帽一定檢舉，誰管你什麼症狀」、「不是只有你會發炎吧，生殖器發現發炎不就全裸出門嗎？而且你剛說有條子放你一馬，你是要請他背書還是要害他？」、「腦袋有問題不能戴安全帽，不會不要騎車嗎？說的我都想為了檢舉你買行車記錄器了」、「有痔瘡是不是就可以不要穿褲子？」