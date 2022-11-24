重機雙載"沒戴安全帽" 閃車自摔遭"爆頭"亡│中視新聞 20221124

昨(23)日雲林縣北港鎮發生一起大貨車與重機碰撞的死亡車禍，造成1名陳姓騎士與後座乘客2人送醫不治；據了解，身亡的重機騎士為萬華青山宮的知名顧問，有「一代廟會傳奇」之稱，陳男友人得知消息後相當不捨，而同樣奉獻宗教擔任禮生的陳男妻子也悲痛不已。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳男是雲林縣水林鄉人，但之後與家人住在板橋，陳男與同事奉獻宗教的美女里生妻子，生下2個孩子感情相當要好；陳男從小對廟會文化有濃厚興趣，也長期參與廟會事務，以及規劃、統籌，凡事都親力親為，在廟會界無人不誇讚，這次陳男因要趕往廟宇會和，卻不幸發生憾事，得知的友人皆非常不捨。

陳姓男子23日騎乘重機搭載友人，行經雲林縣北港鎮一處交叉路口，遭大貨車輾斃。（警方提供）

這場車禍事故發生，警方表示，62歲劉姓男子駕駛大貨車沿155線公路，由北往南行駛欲左轉，騎重機的陳男載李姓少年沿155線公路由南往北直行，陳男因閃避不及衝撞大貨車，2人因都沒有戴安全帽，頭部受到重創，送醫後不治。

北港分局表示，鑑於嚴重車禍事故與重大交通違規有正相關，尤其闖紅燈、超速搶快、酒駕、違規轉向等行為易造成重大事故，警方將加強取締超速、闖紅燈、酒駕等重大違規行為，也呼籲用人應有防衛駕駛觀念，以保障自身與其他用路人安全。