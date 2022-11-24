九合一選舉在即，昨（23）日在有線電視、YouTube線上直播舉辦的第14屆議員選舉候選人公辦政見發表會-第六選區（大安文山）上，共有27位市議員候選人輪流上台講述政見，每人發言十五分鐘，全程將近六個半小時才結束發表會，但網民熱情不減，其中大安文山台北市議員參選人四號曾獻瑩提出的「智慧友善公車政見」獲得網友迴響，紛紛表示期待友善公車的實踐，曾獻瑩也製作影音廣告在網路上播放，宣揚公車改善的政見。

曾獻瑩長年照顧家中長輩，親身體會長照的需要和改善長輩生活的迫切。(圖片來源／曾獻瑩臉書)

大安文山是全台北市長者比例最高的地區，65歲以上長者已超過20%。曾獻瑩常聽到長輩、公車族和家長反應，公車的急起步、急剎車會導致長輩或學童摔倒甚至被門夾傷，在搭公車的時候很有壓力，「有一位選民告訴我，她搭公車被門夾傷到現在還有陰影。」加上曾獻瑩自己長期照顧家中長輩的親身經歷，對於長照資源和安全，有第一線感同身受的體會。

曾獻瑩出身基層弱勢，成為台積電工程師，承諾進入市議會後，以工程師的解決問題能力服務市民。(圖片來源／曾獻瑩臉書)

曾獻瑩過去在台積電任職，並曾得到公司的卓越工程師獎，曾獻瑩說：「我運用工程師的思維去思考解決方案，提出『智慧友善公車』政策，從兩個方面著手：第一，改善司機的勞動條件；第二，建立有效的乘客回饋系統，讓乘客有效地針對他搭車的感受來回饋。」曾獻瑩表示，市府可以在乘客下車時要刷的悠遊卡感應器上，採上下各半的設計，有笑臉和哭臉，其實就是好評跟負評，讓乘客對這次的搭車體驗刷卡後下車，而後給予適當獎金鼓勵好評多的司機，也提供改進方法幫助負評多的司機。

曾獻瑩表示：「台北市政府每年補助公車46億，這麼多的錢應該要撥一部分預算來改善公車的服務品質，讓長輩、孕婦和孩童以及行動不便的民眾可以安心搭車，大家一起共同營造好的乘車環境。」

網民留言回應：「身為公車族，太好了！支持曾獻瑩」、「曾獻瑩有實力又有毅力，台灣需要工程師重振實力」、還有支持者親切的喊「小曾加油！」表示對曾獻瑩以及他政策的支持。