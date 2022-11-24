台鋼雄鷹24日在澄清湖棒球場與富邦悍將進行自辦賽，卻遭富邦游霆崴、吳世豪、陳韋霖、楊達翔、李子強、岳少華、蘇捷恩、陳冠勲8位投手聯手壓制，沒能敲出任何安打，終場以0比6吞敗，總計台鋼4場自辦賽戰績累積1勝3敗。

台鋼此役推出謝葆錡先發，首局就碰上亂流，一開賽先被周佳樂敲安，2出局後保送張進德，再被王苡丞、蔡佳諺、戴云真連續敲安，單局丟掉4分。

3局上富邦攻勢再起，來台測試的日籍游擊手妹尾克哉敲出三壘安打，張進德敲安在下一城，蔡佳諺再敲出單場第2支安打，也把謝葆錡打退場，總計他投2.1局被敲7支安打、失6分承擔敗投，之後台鋼再依序換上黃紹睿、陳翊萱、許育銘、鄧佳安及曾品洋6位投手。

而台鋼打者也遭到震撼教育，遭到富邦8名投手聯手壓制，僅靠著5次四壞球、1次觸身球保送上壘，共吞下9次三振，遭到無安打震撼教育。富邦先發投手游霆崴投2局用17球，接下來登板的投手各分擔1局，陳冠勲更是用連3K漂亮關門。