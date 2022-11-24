受到美國FED今年強力升息，投資人擁抱美元，央行公布外匯存款10月餘額不但衝破8兆元大關，更增至8.78兆元新台幣、再創歷史新高，月增4020億元，年增幅高達23.52%，年增再擴大，年增幅創102年11月的新高。
央行表示，10月受到出進口外匯淨收入較上月成長，國人投資國外證券較上月減少，且進一步匯回海外投資款，另外，10月新台幣匯率小幅貶值，使外幣存款餘額轉以新台幣幣計，其增幅再擴大。
受到美國FED今年強力升息，投資人擁抱美元，央行公布外匯存款10月餘額不但衝破8兆元大關，更增至8.78兆元新台幣、再創歷史新高，月增4020億元，年增幅高達23.52%，年增再擴大，年增幅創102年11月的新高。
央行表示，10月受到出進口外匯淨收入較上月成長，國人投資國外證券較上月減少，且進一步匯回海外投資款，另外，10月新台幣匯率小幅貶值，使外幣存款餘額轉以新台幣幣計，其增幅再擴大。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。