2022九合一大選進入最後衝刺階段，高雄市三民區因人口下降，議員席次縮減1席，情況相當緊張，民進黨高市議員何權峰把握最後時間，邀請在地立委李昆澤陪同車隊掃街，除了積極宣傳8年來中央、地方連線的政績，也希望破除何權峰的地方傳言。

李昆澤表示，車隊掃街可以看到三民區許多建設進步的痕跡，他與何權峰在中央、地方分進合擊，共同爭取各級學校設備更新、三民運動中心、綠園道、寶珠溝排水工程以及滯洪池等多項建設，他們共同努力回報鄉親的託付與期待。

何權峰指出，最近情況和4年前相同，民眾非常肯定他的表現，但上次因為流言漫天傳播，導致投票結果不佳，最後跌至第7名，這次三民區因為人口減少，席次由8席縮減至7席，希望大家在關鍵時刻，繼續給予支持，讓他可以順利連任。

李昆澤補充，何權峰2018年時的謠言耳語傳遍三民區大街小巷，導致何權峰差點落敗，拜託民眾不要讓認真的人跌倒，讓何權峰有繼續為大家服務的機會，讓何權峰、高雄市長陳其邁和他共創高雄下個繁華的4年。