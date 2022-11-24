長興（1717）因第三季高價庫存去化，10月原料成本改善，10月自結稅前盈餘3.34億元，月增109.58％，並較去年同期成長21.87％；前10月稅前盈餘32.63億元，年減17.15％，每股稅前盈餘2.67元。

長興表示，合成樹脂、特用材料的主要市場在大陸。雖然景氣還未明朗，但經過第三季下修後，目前出貨量已經趨穩，且在原料成本占比改善之下，毛利率有所提升。電子材料的乾膜光阻月出貨量增；子公司長廣精機真空壓膜機出貨維持成長，預期長廣全年的營收與獲利將保持成長。

長興主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。其中，合成樹脂主分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興指出，10月營收回到40億元以上表現，月增7.99％，與去年同期持平。由於第三季積極去化高價庫存，10月原料成本改善，整體毛利率向上提振，營業利益比上月大幅增加118.04％，也較去年同期成長24.66％，帶動10月稅前盈餘明顯回升。

長興生產遍及兩岸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共22個基地，除在高雄、蘇州設立研發中心之外，也在北京以及大陸7個廠內配置實驗室，開發高端產品應用。