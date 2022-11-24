音樂劇《向左走向右走》2022年版本，運用數位科技讓舞台更有想像力。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》心電感應版所運用的數位技術，在財團法人數位藝術基金會的規劃之下，使舞台場景更3D化，空間感更深邃。（鄧博仁攝）

改編自作家幾米同名暢銷繪本的音樂劇《向左走向右走》，由台新藝術奬得主、人力飛行劇團藝術總監黎煥雄編導，金曲音樂製作人陳建騏擔任音樂總監，揪心動人的情節自2008年首演至今，累積無數劇迷，今年在科技的助力之下，再度重演，要帶觀眾走進虛實交錯的世界。

黎煥雄表示，《向左走向右走》是部溫暖的作品，「自2008年以來，我們做了許多調整，希望能彰顯角色的溫度，而這次加入數位技術的運用，不僅讓原本簡約的舞台增添了想像空間，也創造了更符合角色心境的視覺效果。」

《向左走向右走》心電感應版所運用的數位技術，在財團法人數位藝術基金會的規劃之下，使舞台場景更3D化，空間感更深邃。由幾米繪本中的貓咪發展而出的虛擬分身貓，將由動捕演員在劇場外的大廳同步演出，在導演與幾米的獨特風格之外，為全劇增添科技感，希望帶給觀眾全新的觀演感受。

此外，陳建騏、創作歌手HUSH與男主角蔡旻佑，也特別為《向左走向右走》心電感應版創作三首全新歌曲；透過金曲歌后魏如萱與蔡旻佑獨特的唱腔與深情的歌聲，必將再度征服粉絲。魏如萱與蔡旻佑於2013年起，以「離開小姐Ｌ」和「遺憾先生Ｒ」搭檔男女主角，默契十足深獲肯定。

幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版將於11月27日至12月4日在台北國家戲劇院登場，12月2日特別規劃舞臺導覽活動，帶領觀眾體驗劇場5G的技術運用。