耶誕節為一年當中最後一個節日，不少人會藉此團聚享受溫馨時刻，新東陽趁勢推出「烤火雞」，肉質鮮嫩入味搭獨特鹹甜醬汁，特別的美食選擇令人眼睛為之一亮，此外也推「聖誕饗美食」檔期，送禮的同時守護荷包。

新東陽火雞是每年11月感恩節到12月聖誕節才有的限定商品，選用茴香粉、五香粉、玉桂粉等數十種香草植物，經過適當時間的醃漬後慢火燻烤，才能烘烤出無肉腥味且呈現出自然芳香的火雞肉，吃起來外皮酥脆，裡面肉質多汁美味，擺脫乾柴的印象。除了單吃火雞，也很推薦捲上有口感嚼勁的墨西哥烤餅，再依個人喜好增添如黃瓜絲等配料，最後加上獨特鹹甜醬汁，就能成為獨特的佳餚。

另品牌今年還推出達克瓦茲禮盒，有原味及莓果兩種口味，蛋白餅皮帶有淡淡的杏仁香氣，表皮有珍珠糖霜餅乾的口感，搭配內餡蔓越莓以及葡萄乾散發果香甜味．吃起來酥鬆柔軟，禮盒內都是獨立單包裝方便享用。「聖誕饗美食」檔期從24日開始至12月25日，詳情可上官網查詢。